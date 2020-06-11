شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من كورونا.. «الصحة» تصحح شائعة متداولة بشأن «الكمامة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بلبس الكمامة القماشية للوقاية والحماية – بمشيئة الله- في الأماكن العامة من فيروس كورونا، مؤكدة أيضا على أهمية ترك مسافة مترين بيننا وبين الآخرين.

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “يقولون إن الكمامة القماشية لا تعطي الحماية الكافية من الفيروسات والبكتيريا وغيرها!”.

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وتابعت وزارة الصحة: “المعلومة غير دقيقة، التزامنا جميعًا بلبس الكمامة القماشية يوفر الحماية المطلوبة في الأماكن العامة، مع الالتزام بترك مسافة مترين بيننا وبين الآخرين”.

وتؤكد وزارة الصحة عادة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، ومن أهم هذه الإجراءات ارتداء الكمامة، الخروج للضرورة، تجنب التجمعات، الالتزام بمسافة التباعد لاسيما في المولات والأسواق.