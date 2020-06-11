شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم مركبتين بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصيب تسعة أشخاص إصابات متفرقة وذلك إثر حادث تصادم بين مركبتين على طريق الشفاء بالطائف.

وباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، اليوم، بلاغا عن وجود حادث تصادم بعد أن تلقت غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة عن وجود حادث تصادم بين مركبتين وذلك على طريق الشفاء.

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وأوضح شادي بن عابد الثبيني المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد 6 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وتابع “عند وصول أول فرقة للموقع اتضح أن الحادث خلف وراءه 9 إصابات متنوعة مابين البسيطة والمتوسطة ما دعا إلى تقديم الخدمة الطبية الطارئة لهم ونقل 6 إصابات منها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي فيما تم علاج ثلاث حالات بالموقع واكتفت بذلك دون الحاجة لنقلها”.