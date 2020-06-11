شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات ذكية جديدة من «غالاكسي».. ضعف حجم التخزين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة سامسونغ عن بعض التفاصيل الخاصة بطرازات ساعات غالكسي القادمة، وذلك قبل أسابيع من إطلاقها بشكل رسمي.

وأكدت سامسونغ على وجود طراز جديد من ساعات غالاكسي من خلال إعداد عدد من صفحات الدعم للنماذج الجديدة على موقعها الإلكتروني، بحسب ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية.

هذا وتروج سامسونغ على نطاق واسع لإطلاق ساعة غالاكسي جديدة جنباً إلى جنب مع Galaxy Note 20 و Galaxy Fold 2 في حدث بث مباشر من المقرر عقده في أغسطس المقبل.

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ومن المزمع أن تلتزم الشركة الكورية الجنوبية بجدول إطلاقها المعتاد على الرغم من استمرار وباء كورونا.

وتؤكد صفحات الدعم الجديدة أنه سيكون هناك أربعة أنواع مختلفة من ساعة غالكسي القادمة، سيتم تحديدها من خلال أرقام الطراز: SM-R840NZKAKOO و SM-R840NZSAKOO و SM-R850NZDAKOO و SM-R850NZSAKOO.

ويُعتقد أن SM-R840 و SM-R850 يشيران إلى حجمين مختلفين لساعة غالاكسي 3 وستكون الأجهزة الجديدة القابلة للارتداء متوفرة بحجم 41 مم و 45 مم.

إضافة إلى ما سبق، من المتوقع أن تحتوي نماذج الساعات الذكية الجديدة، على 8 غيغا بايت من التخزين المدمج، أي ما يعادل ضعف حجم الذاكرة في إصدارات ساعات غالكسي السابقة.