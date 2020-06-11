الجيش الليبي يدمّر منظومة دفاع جوي تركية شرقي مصراتة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنّ الجيش الليبي، أمس الأربعاء، غارات جوية مكثفة على تمركزات قوات الوفاق في عدة مناطق واقعة بين مدينتي مصراتة وسرت، أسفرت عن خسائر فادحة للميليشيات، وأدت لعرقلة تقدم الوفاق إلى مدينة سرت، وألقت السلطات، فجر أمس، القبض على 50 فرداً شكلوا خلية داخل سرت، للالتفاف على الجيش الليبي، فيما أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا عن تخوفها من احتمال حدوث أزمة إنسانية في سرت، بسبب محاولات ميليشيات الوفاق الهجوم على المدينة.وقال خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الليبي، في تصريح ل«العربية.نت»، إن قوات الجيش نفذت أمس 5 ضربات جوية استهدفت مواقع وتجمّعات الميليشيات في الوشكة وأبوقرين والقداحية والمحمية، وكبّدتها خسائر فادحة في المعدات العسكرية والأرواح ما أدى إلى تقهقرهم إلى الوراء.ومن جانبه، أوضح بيان نشرته شعبة الإعلام الحربي، أن قوات الجيش تمكنت من تدمير منظومة دفاع جوي تركية في محيط منطقة أبوقرين وعربات عسكرية تتبع لمجموعات الحشد والمرتزقة الأتراك في منطقة السواليط، إلى جانب تدمير المدفعية التابعة لمجموعات الحشد والمرتزقة الأتراك التي تقوم بقصف منازل الآمنين في منطقة جارف وموقع مجموعات الحشد والمرتزقة الأتراك في منطقة القداحية، وأسقطت مسيرة تركية، كما استهدفت مواقع وتمركزات لمجموعات الحشد والمرتزقة الأتراك في محيط منطقة السدادة شرق مصراتة.



وصول تعزيزات للقوات المسلحة



وأضاف الجيش أن «العمليات الجوية المكثفة على مواقع مجموعات الحشد والمرتزقة الأتراك مستمرّة حتى هذه اللحظات، تزامناً مع استمرار وصول التعزيزات لوحدات القوات المُسلحة وتنتشر وتتمركز في المواقع المكلفة بها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة وغرف العمليات».

وألقت السلطات، فجر أمس، القبض على 50 فرداً شكلوا خلية داخل مدينة سرت، للالتفاف على الجيش الليبي.

وقالت مصادر أمنية ليبية إن الخلية ضمت 50 فرداً بقيادة الصديق بن سعود، الذي كان مكلفاً من حكومة الميليشيات بوظيفة مدير أمن سرت، قبل تحريرها من قبل الجيش الليبي في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأكدت المصادر أن الخلية كانت تعد لهجوم على الخطوط الخلفية للجيش الليبي في جبهات سرت، التي تشهد هجوماً متكرراً من الميليشيات منذ أسبوع.

وكشفت أنه وجد مع الخلية أسلحة متطورة وأجهزة اتصال لاسلكية مربوطة على موجة الميليشيات والمرتزقة الموالين لتركيا.



ميليشيات تقتحم مجمع غاز مليتة

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في الأثناء، قالت مصادر عسكرية ليبية إن ميليشيات مسلحة موالية لتركيا اقتحمت، أمس، مجمع غاز مليتة الإيطالي وقامت بطرد العاملين فيه وأوقفته عن العمل.

وأفادت المصادر ل«العين الإخبارية» بأن ميليشيات مسلحة من مدينة زوارة الموالية لتركيا اقتحمت صباح أمس مجمع الغاز ما تسبب في وقف ضخ الغاز إلى إيطاليا.

وأشارت إلى أن الخطوة تأتي في إطار غضب تركي على خلفية اتفاق بحري عقد أمس الأول الثلاثاء بين اليونان وإيطاليا.



السفارة الأمريكية تحذر من مغبة التصعيد



إلى ذلك، أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا عن تخوفها من احتمال حدوث أزمة إنسانية في سرت، بسبب محاولات ميليشيات الوفاق الهجوم على المدينة.

وحذرت السفارة في بيان لها، أمس، من مغبة التصعيد المستمر في سرت ما يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين، وزرع الانقسامات التي تستغلها الجهات المتطرفة.

وأعلنت السفارة الأمريكية الانضمام إلى البعثة الأممية في ليبيا في دعوتها لجميع أطراف النزاع إلى وقف التصعيد، واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.

وحذرت السفارة من الانخراط في أعمال الانتقام والتخريب التي تستهدف المدنيين، والبنى التحتية المدنية بشكل غير قانوني، وأنها ستعمل على محاسبة المخالفين. (وكالات)