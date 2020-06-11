جامعات الإمارات تحتل مراكز متقدمة عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:قسم المحليات

احتلت جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة مراكز متقدمة على سلم التصنيف العالمي للجامعات لعام 2021، حيث أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس الأربعاء عن تحقيقها قفزة بمقدار 57 تصنيفاً لتحتل المرتبة 211 في تصنيف مؤسسة «كيو إس» للجامعات العالمية لعام 2021.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة إن هذا الإنجاز الجديد دليل على النتائج الملموسة لرؤية القيادة الرشيدة في دعم جامعة خليفة وتطويرها.

أكد سمو الشيخ حامد بن زايد على دور الجامعة في دعم اقتصاد المعرفة في الدولة عن طريق تزويد القطاعات الحيوية برأس المال البشري اللازم لريادتها وتعزيز تنافسيتها العالمية.

وأضاف أن وصول جامعة خليفة لمستوى أصبحت معه الأولى في دولة الإمارات التي يتم تصنيفها ضمن أفضل 211 جامعة على مستوى العالم في تصنيفات كيو إس العالمية لعام 2021 يؤكد سعي الجامعة الحثيث لأن تكون ضمن أفضل الجامعات العالمية، كما يعكس هذا الإنجاز الجهود الكبيرة التي يقوم بها أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة في المجالات الأكاديمية والبحثية.

كما حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً كبيراً من خلال تقدمها 45 مركزاً في تصنيف الكيو اس QS حيث حصلت الجامعة على المركز 284 ضمن تصنيف الجامعات العالمية في تصنيف المؤسسة العالمية لعام 2021.

وأكد سعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى للجامعة على أن هذا الإنجاز لجامعة الإمارات يثبت أن الجامعة تحظى بسمعة عالمية مرموقة من خلال برامجها المعتمدة والأبحاث العلمية والدراسات المستقبلية والمبادرات الحيوية التي تتناول مواضيع ذات أهمية استراتيجية للمنطقة والعالم، وباعتبار أن جامعة الإمارات «جامعة المستقبل» مؤسسة التعليم العالي الرائدة في الدولة، والتي تدعم جهود الحكومة الرشيدة استعداداً للعام الخمسين من خلال دعم التميز والإبداع والابتكار في كافة المجالات المطلوبة للثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات الذكاء الاصطناعي ومواجهة التحديات الذي ينعكس من خلال زيادة في انتاج البحوث وتحسين الانتاج المعرفي من تشجيع وجذب الباحثين الموهوبين على المستويين المحلي والعالمي.

كما أكد الدكتور غالب علي البريكي - نائب مدير جامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية ومدير الجامعة بالإنابة أن الارتقاء المستمر في التصنيف العالمي سنوياً الذي تحققه جامعة الإمارات، يؤكد حرص الجامعة على التميز الأكاديمي بمختلف جوانبه.

فيما أظهرت نتائج التصنيفات العالمية للجامعات والتي تم إعلانها مؤخراً، عن استمرار تقدم جامعة الشارقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي واحتلال مكانتها المتميزة في مصاف الجامعات المتقدمة عربياً وإقليمياً.

صرح بذلك الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، قائلاً : إننا ونحن نتلقى نتائج تلك التصنيفات نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة على هذا الإنجاز المهم، والذي يجسد الرعاية والدعم والتوجيهات المباشرة من سموه منذ أن تفضل بتأسيس الجامعة في عام 1997، لتكون لها المكانة العالمية التي يتطلع إليها، أكاديمياً وعلمياً ومنهجياً، وخلال تلك الفترة استطاعت جامعة الشارقة أن تخطو بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها المتقدمة بين الجامعات العالمية.

وأضاف أن نتائج تصنيف منظمة التايمز العالمية لعام 2020 أظهرت انضمام جامعة الشارقة ولأول مرة منذ إنشائها ضمن أفضل 200 جامعة في قارة آسيا محتلة المرتبة 169 من هذا التصنيف، وهي في المرتبة الحادية عشرة ضمن جامعات دول الخليج والشرق الأوسط، بالإضافة إلى ذلك أيضاً تم تصنيف الجامعة، وفي إطار التصنيف العالمي للجامعة المؤثرة في معايير الاستدامة، والذي تجريه منظمة التايمز العالمية حول تطبيق الجامعات لمعايير الأمم المتحدة للاستدامة وللعام الثاني على التوالي، في المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمرتبة 301-350 عالميا.