طائرة مساعدات إماراتية للسودان تحمل 38 طناً من «خيرية آل مكتوم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، ومتابعة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء الهيئة، وصلت عصر أمس الأول، إلى مطار الخرطوم طائرة مساعدات إماراتية على متنها 38 طناً من المستلزمات والمعينات الطبية للمساهمة في مجابهة فيروس كوفيد 19 مقدمة من هيئة آل مكتوم الخيرية.

وكان في استقبال الطائرة التابعة ل «فلاي دبي» عند هبوطها على مدرج المطار، البروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي ونائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية وحمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان.

وأعرب البروفيسور صديق تاور باسم رئيس وأعضاء المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء والحكومة الانتقالية، عن تقديرهم وشكرهم للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وحكومتها وشعبها على الدعم والمساندة المستمرة لشعب السودان طوال العقود الماضية.

ومن جانبه أكد السفير حمد الجنيبي أن هذه المساعدات المقدمة من «آل مكتوم الخيرية» تأتي اتساقاً ومواصلة للمساعدات التي تقدمها دولة الإمارات للأشقاء في السودان وهو نهج مستمر ومتواصل طوال العقود الماضية، وصلاً وامتداداً لعلاقات البلدين المزدهرة.

وقال ميرزا الصائغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم في تصريح له: إن هيئة آل مكتوم الخيرية ظلت حريصة على المساهمة في دعم السودان في مجالات متعددة من أهمها التعليم والسقيا وكفالة الأيتام وغيرها من وجوه الخير.. وأنها تنطلق في تلك المساعي الخيرية بتوجيهات ومتابعة من الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي يُبدي حرصاً واهتماماً كبيرين بهذه المساعدات وتوصليها للمستفيدين، وأن هذه المساعدات الخاصة بالمستلزمات والمعينات الطبية سيستفيد منها الآلاف من السودانيين من الكوادر الطبية في مجال الرعاية الاجتماعية وعموم أفراد المجتمع توسيعاً لنطاق مجابهة كورونا من حيث توفير المعقمات والكمامات والألبسة الواقية والجلوكوز وغيرها.

وأشار إبراهيم عدلان إبراهيم، مدير عام سلطة الطيران المدني بالسودان، إلى أن مطار الخرطوم استقبل جسراً جوياً إماراتياً خلال الشهرين الماضيين تضمن مساعدات إنسانية متنوعة، مشيداً بسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والشيخ راشد بن حمدان بن راشد وهيئة آل مكتوم الخيرية على دعم السودان بكميات مقدرة من المستلزمات والمعينات الطبية لمجابهة كورونا.

يشار إلى أن إجمالي مساعدات مجابهة كورونا من الإمارات بلغ 54 طناً وهي تشكل ما نسبته 62% من إجمالي مساعدات كورونا للسودان من دول ومنظمات عالمية، وأن مبدأ وسياسة دعم السودان في المجالات كافة مستمر من قبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات عبر القنوات المتعددة المتاحة لها.(وام)