الإمارات: فرض «إسرائيل» السيادة على مناطق بالضفة مرفوض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، امس الأربعاء، في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، والذي تركز جدول أعماله على بحث المخططات العدوانية «الإسرائيلية» لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: أكدت رفض الإمارات لكل خطوة عدوانية تخالف القانون الدولي، وتمس الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني، ودعم الإمارات المطلق للمطالب الفلسطينية المحقة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال هذا الاجتماع الافتراضي الذي عقد «عن بعد»، برئاسة المملكة العربية السعودية، إنّه ومن منطلق تأكيد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم على مركزية قضية فلسطين التي أنشئت من أجلها منظمة التعاون الإسلامي، ودعمنا ومساندتنا في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم مطالبه المحقة وذلك في إطار تغليب وتفعيل العمل السياسي الإسلامي المشترك، فإننا نؤكد أن ما تضمنه برنامج تشكيل الحكومة «الإسرائيلية» من فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، أمر غير مقبول، ويخالف القوانين والقرارات الدولية، ويعرقل مسار عملية السلام، ويقوّض الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية. وشدّد على أن هذه الخطوات من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 وعرقلة الوصول إلى حل سياسي دائم وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة. ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ كل التدابير التي من شأنها إنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» لكل الأراضي الفلسطينية وإبطال أية إجراءات مستقبلية تؤثر في عملية السلام. وطالبت كلمة الإمارات منظمة التعاون الإسلامي ب«رسالة قوية لمواجهة التصعيد «الإسرائيلي» وتداعياته على القضية الفلسطينية، والأمن والاستقرار في المنطقة، والذي يقوض جهود إحلال السلام العادل والدائم، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة»، وب«إعادة التأكيد على ضرورة قيام السلطات «الإسرائيلية» بالالتزام بكل قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن والقرارات الصادرة عن القمم الإسلامية العادية، والاستثنائية، وقرارات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

من جهته، أوضح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن فلسطين، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تدين نية «إسرائيل» ضم أجزاء من الضفة. ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، المجتمع الدولي للتحرك وإدانة عدوانية «إسرائيل»، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لمنظمة التعاون، موضحاً: إن الإجراءات «الإسرائيلية» الأحادية مخالفة للقرار 2334. وقال: «نحذر من خطورة الانتهاكات «الإسرائيلية» على استقرار المنطقة»، مشيراً إلى أن «المحافظة على سيادة القانون الدولي تمثل عاملاً حاسماً في القضية الفلسطينية». وأكد العثيمين أن منظمة التعاون تدعم دعماً مطلقاً حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. وتابع: «متمسكون بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس المحتلة».

(وكالات)