«الوطني» يطالب «تنظيم الاتصالات» بمراجعة استقالات المواطنين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب



أكد المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الحادية عشرة التي عقدت، أمس الأربعاء، «عن بعد»، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، عدم قبول اعتذار الشركات المشغلة للاتصالات عن عدم حضور اجتماعات لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس، والتي أعدت تقريراً عن موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، وتمت مناقشته، أمس الأربعاء.

وقال صقر غباش: «آمل ألا يأتي اليوم الذي تقول فيه الشركات المشغلة لهيئة تنظيم الاتصالات: لا تراقبوا أداءنا».

وأضاف أن موضوع التوطين في شركات الاتصالات قبل 20 عاماً كان أفضل بكثير من اليوم، والمجلس يسأل: ما هي سياسة التوطين في هذه الشركات؟

وطالب المجلس خلال الجلسة التي استمرت 7 ساعات، وحضرها عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وشما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، وحمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بضرورة مراجعة هيئة تنظيم الاتصالات لأسباب تزايد استقالات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وتجهيز الصفين الثاني والثالث من القيادات المواطنة، وتحفيز المواطنين للالتحاق بالقطاع، وتحديد نسبة من الوظائف لأصحاب الهمم في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات.

وشدد المجلس على أهمية أن تقوم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموافقة على التوصيات التي تبناها المجلس منذ عام 2010 وتطالب بوضع إطار قانوني يلزم المشغلين بنسب توطين معينة، ومتصاعدة سنوياً.

كما أكد المجلس ضرورة منع الشركات المشغلة من تقديم خدماتها المحلية من خارج الدولة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وبتمكين الهيئة من توطين القطاع بتعديل قانون إنشائها، وإيجاد آلية لتقديم الشكاوى، وتوفير خدمة الخط الساخن للطوارئ.



أسعار الأدوية



وأكد عبد الرحمن العويس أن الدولة تكفل للمواطنين الخدمة الصحية مجاناً، كما أن القانون ينص على تقديم الخدمات الصحية مجاناً لعلاج الأمراض المعدية للمواطنين، والمقيمين.

ورداً على سؤال مقدم من عضوة المجلس الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، حول جهود الوزارة في الحد من ارتفاع أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من حيث (العلاج والأدوية)، قال إن الوزارة منذ عام 2008 بدأت بإجراءات كبيرة لتخفيض أسعار الأدوية، وقامت بتثبيت الأسعار، وقامت بتخفيض أسعار الأدوية المستوردة على مدى سبع مراحل، وتمت مراجعة تخفيض أسعار أكثر من 9840 صنفاً دوائياً.

وأوضح أن وزارة الصحة تشدد على وصف الأدوية وفق الاسم العلمي لها، وبالنسبة للأدوية المبتكرة فالحكومة تقوم بتوفير أفضل المعايير والأدوية، ونجحنا في تصنيع 155 صنفاً دوائياً من الأدوية المبتكرة والعالمية في الإمارات، مشيراً إلى أن نسبة المصابين بالسكري انخفضت في الدولة فأصبحت بنسبة 11،8 في المئة.

وأضاف أن الإمارات حصلت على أعلى تقييم في تصنيف منظمة الصحة في ما يتعلق بجودة البيانات، والأولى في مدى تغطية الرعايا الصحية، والأولى كذلك في العديد من الخدمات.



مراكز إخصاب



وأكد العويس أن الإمارات حرصت على أن يكون هناك مستوى نوعي متميز في ما يتعلق بمراكز الإخصاب من دون التركيز على العدد، مضيفاً أن عددها يتجاوز 22 مركزاً، منها 3 مراكز حكومية، وليس هناك قائمة انتظار، ومن يحتاج من المواطنين أكثر من المستوى المتاح يتم توفيرها وتحمل نفقاتها وإيفاد الحالات إلى الخارج للحصول على العلاج.

وأضاف رداً على سؤال مقدم من عضوة المجلس الدكتورة موزة محمد العامري، حول مراكز الإخصاب، أن هناك دراسة لإقامة مركز حكومي للإخصاب في المناطق الشمالية.



مراكز ومجالس الشباب



وقالت شما بنت سهيل المزروعي: يوجد 13 مركزاً للشباب بالدولة، وطوّرنا دليلاً لإدارة هذه المراكز، وخلال عام من عمل المؤسسة تم تطوير هذه المراكز من خلال جهود الشباب بما يليق بمستوى الدولة، ولدينا 106 مجالس شبابية في مختلف إمارات الدولة، وكذلك مجلس شباب تابع في كل وزارة، ومجلس للشباب المبتعثين حول العالم، وأيضاً في كل إمارة مجلس شباب، وتوجد في المناطق الشمالية خمسة مجالس.

وأضافت رداً على سؤال مقدم من عضوة المجلس ناعمه الشرهان، حول إنشاء مراكز ومجالس الشباب لدينا مركز للشباب في رأس الخيمة، وعجمان.



مركز شمل



وأكدت شما بنت سهيل المزروعي رداً على سؤال آخر مقدم من عضو المجلس أحمد عبد الله الشحي، حول إحلال وتطوير النادي العلمي في إمارة رأس الخيمة، أن وزارة تطوير البنية التحتية تشرف على إعادة تأهيل مختلف المراكز في الدولة، وتمت مناقشة الوضع الحالي للنادي العلمي بمنطقة شمل في رأس الخيمة مع الوزارة، وهناك فريق فني للوزارة بين أن المبنى متهالك، وهناك توصية بإحلاله، وعملنا على تنفيذها.



مناقشة

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وتساءلت عائشة راشد ليتيم رئيسة لجنة التقنية عضوة المجلس، خلال مناقشة موضوع خدمات شركات الاتصالات عن التحديات التي تواجه الهيئة.

وقال حمد عبيد المنصوري: لدينا 20 مليون مشترك والتحدي عالمي، والكل يعتمد على هذا القطاع.

وعلى صعيد التوطين أوضح أن الملف مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ونأمل رفع نسبة التوطين، وسنرى في القريب العاجل تغييراً جذرياً.

وعن موضوع الشيك الذهبي، أو الفضي، وهما يقدمان للمواطنين لإنهاء خدماتهم بحيث يعطون رواتب سنة، أو سنة ونصف السنة، قال المنصوري إنه يتم حل إشكالية المواطنين قبل التوقيع على الأوراق والشيكات الذهبية.

وحول صندوق قطاع الاتصالات للتعليم والبحث وريادة الأعمال والذي وضع ما يقارب من نصف مليار درهم مخصصات لمحور التعليم، قال: كل من يتقدم للهيئة نقدم له الدعم في عملية التعليم، وكل من يتقدم للصندوق يحصل على بعثة، إلا إذا لم تنطبق عليه الشروط، والصندوق يدفع راتباً شهرياً للطالب خمسة الآف درهم.

وقال المنصوري، في ما يتصل بالباقات وشروطها وعملية إنهاء العقود بحيث يتم دفع شهر واحد من تاريخ الإنهاء المبكر للعقود، نلاحظ أن الشكاوى فعليا قلَّت على مستوى الدولة، مشيراً إلى أننا نقوم بعملية دراسة السوق لدخول مشغل ثالث، وهذا يتطلب دراسة جميع الأمور خاصة البنية التحتية، ووجود مشغلين جدد ليس معياراً على نوعية الخدمات، مؤكداً أنه حسب دراسة السوق لا نحتاج إلى مشغل ثالث مقارنة مع الدول المجاورة.



الاستقالات



وحول موضوع الاستقالات وإنهاء الخدمات أوضح المنصوري أنه يتم تقديم الاستقالات في حالة وجود فرص أفضل، أو تطوير وظيفي، وهناك حالات من دون تقديم أسباب.



الأولى عالمياً



وأكد المنصوري أن الإمارات احتلت المركز الأول عالمياً في أفضل تغطية هاتفية، وفي سرعة الإنترنت قبل «كورونا»، ومن أفضل دول العالم في خدمات البنية التحتية.

وأضاف: تم مؤقتاً تجميد حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على ممارسة عملها في ظل أزمة «كورونا».

وأشار إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات تصل إلى 36 مليار درهم، وأنفق القطاع مؤخراً نحو مليار درهم على برامج التعليم الذكي، مشيراً إلى إن الجميع يشيد بإمكانات الإمارات في قطاع الاتصالات.

من جانب آخر، كشف ضرار الفلاسي عضو المجلس في مداخلة خلال الجلسة، عن أن تقرير ديوان المحاسبة عن عام 2018 أشار إلى رصد 55 مخالفة في إحدى الشركات، وأسفر عن ذلك مخالفات مالية وصلت إلى 18 مليوناً و600 ألف درهم، متسائلاً عن دور هيئة تنظيم الاتصالات في التصدي لمثل هذه المخالفات.



العويس يتلقى التهاني بالدكتوراه الفخرية



تلقى عبد الرحمن العويس في بداية الجلسة تهاني صقر غباش رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، بمناسبة تكريمه وحصوله على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الشارقة، وقال هذا ليس بجديد على القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد ألقاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سبق وأن كرمه في عام 1977 عندما كان في الصف الرابع الابتدائي لتفوقه الدراسي.



ضعف في خدمات النت ببعض المناطق



ناعمة الشرهان قالت في ظل جائحة «كورونا» كان هناك ضعف في خدمة الإنترنت وانقطاع في الخدمة لعدة أيام في بعض مناطق رأس الخيمة، وكنا نظل من دون نت لعدة أيام، ولم نجد سرعة في تجاوب الشركات المشغلة مع الشكاوى. وقال حميد المنصوري: تم إرسال منصات متحركة إلى مناطق في مسافي ورأس الخيمة لتعزيز خدمات النت، وتواصلنا مع جميع البلديات، وتم إلزام الشركات المشغلة بتقوية الشبكة في المناطق البعيدة.

تقرير «تقنية» المجلس: 79 % غير راضين عن خدمات وأسعار الاتصالات



أكد تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات وأسعار الخدمات، أن نتائج الاستبيان الذي أجرته حول جودة الخدمات في ظل انتشار «كورونا»، وشمل 1013 شخصاً من مختلف أفراد المجتمع، أن 78،98% من أفراد العينة غير راضين عن أسعار الخدمات، وأن 78،09% غير راضين عن توفير الشركات لعروض ومبادرات كافية، وأن 62،78% غير راضين عن جودة جميع الخدمات، و65،64% غير راضين عن سرعة الشركات في حل مشاكل العملاء.

وأشار التقرير إلى انه من أبرز الإشكاليات التي أظهرها الاستبيان انقطاع الإنترنت بسب الفاتورة المستحقة، خاصة في ظل الحاجة الماسة للاستفادة من خدمات الإنترنت للتعلم عن بعد، ما أثر في دراسة وتعلم الطلبة، وضرورة زيادة نسب التوطين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وارتفاع أسعار خدمات الاتصالات، والإنترنت مقارنة بجودة الخدمات، وقلة أعداد الشركات المنافسة.

وكشف التقرير أن عدد تعيينات الوافدين يقارب ضعف عدد تعيينات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، مقابل ارتفاع عدد الاستقالات خلال الأعوام 2017 2019، حيث بلغ إجمالي تعيينات المواطنين 1787 مواطناً، والوافدين 3551 وافداً، بينما بلغ عدد استقالات المواطنين 390، والوافدين 1042.