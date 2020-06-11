شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرحب بـ«إعلان القاهرة» ويدعم «وقف النار» في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،أمس الأربعاء، بإعلان القاهرة حول ليبيا، معلناً دعمه لقرار وقف إطلاق النار،بينما دعا وزير خارجيته، مايك بومبيو،الأطراف الليبية للعودة للتفاوض بنوايا حسنة، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار،فيما قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إن القوات المسلحة ماضية في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.وأشاد ترامب، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بجهود القاهرة لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في ليبيا وإنهاء أعمال العنف، مؤكداً دعمه لوقف إطلاق النار.من جهة أخرى،قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إن القوات المسلحة ماضية في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.كما عبر حفتر، خلال استقباله سفير ألمانيا بليبيا أوليفر اوفتشا بمكتبة بمقر القيادة العامة،عن شكره لجهود الدولة الألمانية المُستمرّة في دعم السلام بليبيا.وتناول اللقاء، الحديث عن إعلان القاهرة التي عبرت ألمانيا عن تأييدها له في وقت سابق.من جانبه، أثنى السفير الألماني في ليبيا على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام.وقال أوفتشا عبر حسابه على «تويتر»: أعربت عن قلقي حيال المواجهات العسكرية المستمرة وتأثيرها المقلق في السكان المدنيين. لقد شجعت على استئناف محادثات 5+5 بشكل بناء من أجل وقف إطلاق نار يمكن الوثوق به، وبالتالي معالجة المخاوف الأمنية الهيكلية».وقالت مصادر الإليزيه ل»العربية» و»الحدث» إن التدخل التركي في ليبيا مسألة خطيرة. وأضافت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ قائد الجيش الوطني خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق ، فايز السراج بضرورة العودة للتفاوض.وأضافت المصادر أن ماكرون أجرى اتصالات دولية لتجنب تدهور الوضع في ليبيا، داعيا الليبيين للتفاوض على أساس الواقع على الأرض قبل أن يتعقد أكثر.وأكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن وفدا الجيش الليبي وحكومة الوفاق منخرطان بشكل كامل في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).في الأثناء، تصاعدت حدة الخلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وسط اتهامات لفايز السراج بالهيمنة على القرار، وإقصاء باقي أعضاء المجلس.وفي وثيقة مسربة طالب عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا نائب رئيس حكومة الوفاق عبد السلام كجمان، الجهات العامة للدولة بعدم اعتماد أي قرار يصدر من المجلس الرئاسي.



الانضمام إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية



وأعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، دعمها لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا، بعد توقيعه أمس الأول الثلاثاء في أثينا.

وذكّرت اللجنة في بيان، برفضها الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق باعتباره يخالف القانون الدولي لأعالي البحار والاتفاقيات الدولية.

وطالبت اللجنة بالانضمام للاتفاقية باعتبارها إطاراً متوسطياً عادلاً لترسيم الحدود بين الدول.

يذكر أن اليونان وإيطاليا وقعتا الثلاثاء اتفاقاً على الحدود البحرية، يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين ويحل مشاكل عالقة بينهما.



تصميم على طرد الغزاة



وفيما ذكرت صحيفة «حريت» التركية أن أنقرة رفضت أمس اقتراح مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا،شنت قبيلة «المنفة»، التي ينحدر منها المجاهد الليبي عمر المختار، هجوماً لاذعاً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد تصريحات أدلى بها الثلاثاء ذكر فيها دعمه لأحفاد الزعيم الراحل.

وقالت القبيلة في بيان لها: إنها «تتابع وترصد ما يرتكبه أردوغان قائد الغزو التركي على ليبيا من انتهاكات صارخة وجرائم ترتقي إلى جرائم حرب».

ووعدت بتسخير«كافة إمكاناتها المادية والمعنوية لطرد الغزاة الأتراك وأي طرف آخر يحاول النيل من أمن ليبيا القومي».(وكالات)