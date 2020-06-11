الشيخة فاطمة: استحداث خطط تستشرف التنمية الاجتماعية

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ناقش الاجتماع التنسيقي لاستحداث الخطط المستقبلية لاستشراف التنمية الاجتماعية، أمس الأربعاء، فرص التحسين ونقاط القوة والضعف التي من شأنها تطوير الخدمات النوعية التي توفرها بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة بحضور الجهات المشاركة في البوابة.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن تعزيز الترابط والتلاحم المجتمعي في دولة الامارات العربية المتحدة، يعد اللبنة الاولى لتوحيد تكامل الأدوار بين المؤسسات المجتمعية.

وأشادت سموها بجهود الجهات التي شاركت في الاجتماع التنسيقي لاستحداث الخطط المستقبلية لاستشراف التنمية الاجتماعية بدولة الامارات، بحيث تكون خططاً مرنة تتماشى مع استعدادات الدولة للخمسين عاماً المقبلة عن طريق استحداث خدمات نوعية مقدمة للأسرة بشكل عام وللمرأة بشكل خاص، بخصائصها كافة وبما يضمن توفير بيئة داعمة لها تمكنها من الموازنة بين أدوارها التنموية والاجتماعية التي من شأنها أن تعزز استقرار النسيج الاجتماعي.

وأشارت سموها إلى أن دولة الإمارات من الدول السباقة في وضع استراتيجيات لمواكبة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول، وذلك عبر توظيف كافة أدوات استشراف المستقبل، التي تساعد المؤسسات والجهات المعنية في توفير الفرص والتوجهات والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها، الأمر الذي يساعد على التخطيط الاستراتيجي السليم، الذي يسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل.

وأضافت سموها: لقد وجهنا الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع الجهات المعنية بإطلاق بوابة الاستشارات الاسرية الموحدة كركيزة أساسية للتخطيط للتنمية الاجتماعية لدراسة الواقع الفعلي للتلاحم المجتمعي والأسري في دولة الإمارات.



الاتحاد النسائي

من جهتها، أوضحت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن الاتحاد خاض تجربة فريدة من نوعها بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة على مستوى الدولة تكاتفت جهودها لرسم معالم المستقبل لمجتمع إماراتي متناغم.وأضافت: قدوتنا وقادتنا في دولة الإمارات ضربوا أروع الأمثلة في التكاتف والتآخي بين أفراد المجتمع، لإيمانهم المطلق بأن التلاحم المجتمعي يكمن في تعزيز التآلف بين أفراد المجتمع دون أي استثناءات، وأن التماسك الأسري القائم على العلاقات الإيجابية بين أفراد الأسرة، ما هو إلا الخطوة الأولى في طريق المصلحة العامة للمجتمع.وجاء إطلاق بوابة الاستشارات الاسرية الموحدة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، عبر منصة متكاملة توفر خدمات استشارية مجانية لأفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين.وقال أحمد جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، «تسعدنا المشاركة في مناقشة الخطط المستقبلية لاستشراف التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات ممثلة إمارة دبي، وأن تعمل يداً بيد مع جميع المشاركين لبحث وتطوير آلية واسعة النطاق للعمل المشترك ولتعزيز تكامل المهام والأدوار بين المؤسسات والجمعيات المعنية بتعزيز التماسك الأسري وترسيخ تماسك المجتمع.

وأكد الفريق عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، أن الإمارات بحكمة القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز المبادرات التي تستهدف البناء الأسري السليم وتضامن المجتمع واستقراره، مشيراً إلى المبادرات الريادية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات، التي من ضمنها إطلاق بوابة الاستشارات الأسرية.

وقال إن وزارة الداخلية بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تحرص على دعم المبادرات التي تصب في تحقيق مصلحة الأسرة والمجتمع.

وأشادت شيخة المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، بالدعم والاهتمام الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتطوير بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة التي تعد واحدة من العديد من المبادرات التي أُطلقت تحت رعاية ومتابعة سموها لخدمة المجتمع بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص.

حضر الاجتماع الذي تمت إدارته من قبل الاتحاد النسائي العام ممثلاً نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، كل من هدى الهاشمي من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أحمد جلفار وفريق عمله، شيخة المنصوري وفريق عملها، ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع وفريق عمله، العميد أحمد المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي وفريق عمله، العقيد سعيد العامري مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بوزارة الداخلية وفريق عمله، الدكتور عبد الحميد الحوسني مدير إدارة التوجيه الأسري بدائرة القضاء وفريق عمله، القاضي عبد الناصر محمد الشحي رئيس فريق تطبيق الاستشارات الأسرية بوزارة العدل، فريق عمل مركز أبوظبي لإيواء النساء والأطفال، وفريق عمل إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة.