حمدان بن محمد: سنعود أقوى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رسالة شكر مصحوبة بشعار تذكاري، لأبطال خط الدفاع الأول، من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وذات النفع العام في إمارة دبي، في بادرة تقدير من سموه للجهود العظيمة التي بذلوها خلال الفترة الماضية، لاسيما منذ بداية أزمة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأعرب سموه عن عميق تقديره للدور البطولي الذي قدمه أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الوباء، وما يقدمونه من عطاء يستحق كل الثناء والعرفان، وما أبدوه من تفانٍ وإخلاص في التصدي للفيروس، والحد من انتشاره، مجسدين أروع معاني العطاء، ومؤكدين حرصهم على سلامة الوطن، وكل من يقيم على أرضه.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في رسالته التي بعثها لأكثر من 50 ألف جندي وبطل ضمن فرق العمل.. أن جهود أبطال خط الدفاع الأول منذ بداية أزمة فيروس «كورونا» المستجد، هي أسمى معاني العطاء والبذل.

وشدد سموه على أن تفانيهم وإخلاصهم في أداء المهام المنوطة بهم؛ شكلت سداً منيعاً ضد هذا الوباء؛ للمحافظة على سلامة مجتمعاتنا، مشيراً سموه إلى أن تضحيات جنود خط الدفاع الأول، ستبقى محل فخر واعتزاز، وستظل محفورة في تاريخنا.

وأضاف سموه: إن أبطال خط دفاعنا الأول أثبتوا كفاءتهم العالية في التعامل مع التحدي الراهن، وآثروا سلامتنا على أنفسهم، فهم أبطال هذه المرحلة وكل المراحل، وبهم وبإذن الله سنتجاوز هذه الأزمة، وسننتصر على هذا الوباء؛ لنعود أقوى وأكثر عزماً على استكمال مسيرتنا ورسم مستقبلنا.

وفيما يلي النص الكامل لرسالة سموه:

إخواني وأخواتي أبطال خط دفاعنا الأول..

جهودكم هي أسمى معاني البذل والعطاء، وهمتكم وشجاعتكم هي سدنا المنيع في الحفاظ على سلامة مجتمعنا.

أبطالنا، أنتم الجنود من قلب الميدان، وأنتم سياجنا ضد هذا الوباء... شكراً على طاقاتكم التي سخرتموها لحماية وطننا... وشكرا لأنكم آثرتم سلامتنا على أنفسكم.

أنتم أبطال هذه المرحلة وكل المراحل، وتضحياتكم ستبقى محلّ فخرنا واعتزازنا، وستظل محفورة في تاريخنا.

بإذن الله... ثم بكم، سنتجاوز هذه الأزمة... وسننتصر

سننتصر على هذا الوباء لنعود أقوى، وأكثر عزماً على استكمال مسيرتنا ورسم مستقبلنا.

شكراً لكم.. (وام)