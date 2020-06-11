مناقشة إمكانية عقد ملتقى للموهوبين بتقنية الاتصال المرئي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ترأس الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، اجتماعاً لمجلس الإدارة عن بعد، ناقش إمكانية عقد ملتقى للموهوبين بتقنية الاتصال المرئي.

حضر اللقاء، ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية ومدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كما حضر الاجتماع، أعضاء مجلس إدارة الجمعية، الدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر، أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، وديالا إبراهيم النعيمي، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة مناهل ثابت، المستشارة العلمية للجمعية.

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وأوضح الفريق ضاحي خلفان تميم، أن هناك خططاً مستقبلية للجمعية، على ضوء ما حققته من نتائج كبيرة خلال السنوات الماضية، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في خطتها الاستراتيجية وأسلوب عملها، وتتماشى مع السياسة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وخلق بيئة جاذبة لدعم الموهوبين، وتركز على اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء الوطن، وتمكينهم في المجالات العلمية المختلفة التي تتناسب ومواهبهم وقدراتهم، حتى يكونوا علماء وباحثين ورواد مستقبل، ويشكلوا نواة للعلماء والباحثين والمبتكرين في الدولة.

وناقش الاجتماع إمكانية عقد ملتقى للموهوبين، وجمع نخبة من الطلبة الموهوبين بعدد من العلماء والمسؤولين في الدولة، ويتم خلاله طرح كافة الأمور المتعلقة بمستقبل الموهوبين في الدولة، والمعوقات التي تواجههم في تنمية قدراتهم، والوصول إلى أهدافهم التي يطمحون إليها، والخروج بتوصيات حول أهم نتائج الملتقى.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع المهمة التي تهدف إلى التنسيق والتعاون بين الجمعية وشركائها في المجالات المختلفة الداعمة لمشاريع الموهبة والموهوبين.