الاتحاد الأوروبي يريد الاستعداد للوباء المقبل بجاهزية أفضل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا عدد من القادة الأوروبيين للاستعداد للوباء المقبل، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اللذان طلبا من الاتحاد الأوروبي استخلاص الدروس التي كشفها انتشار «كوفيد-19».

وبينما يجري تخفيف العزل تدريجياً في العالم، دعا عدد من القادة الأوروبيين الاتحاد الأوروبي إلى دراسة وسائل تأمين استعداد أفضل لمواجهة الوباء المقبل، معتبرين أن التكتل لم يكن بمستوى التصدي للوباء . وقالوا في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مرفقة بوثيقة توجيهية، إن التصدي بشكل فوضوي لانتشار الفيروس «أثار تساؤلات» بشأن درجة الاستعداد وأظهر الحاجة الى مقاربة على مستوى أوروبا، بينما يجري الحديث عن موجة ثانية للوباء.

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن الحدود الخارجية للاتحاد ستفتح بعد مطلع يوليو بصفة تدريجية. وأضاف أن المفوضية ستنشر الأسبوع المقبل مقترحاتها لرفع «تدريجي وجزئي» للقيود المفروضة على السفر خارج حدود الاتحاد اعتباراً من الأول من يوليو. وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إن ألمانيا سترفع القيود على الحدود مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمارك يوم 15 يونيو.

وأعلنت حكومة النمسا، إعادة فتح حدودها واستعادة حرية السفر مع 31 دولة، تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، مع استثناءات .

وحسب عداد كورونا الذي تتابعه جامعات ووكالات استناداً إلى مصادر رسميّة، أودى الفيروس بحياة 407 آلاف و914 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.

وسُجّل رسميّاً أكثر من سبعة ملايين و169 ألفاً و550 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.

وأعلن وزير شؤون الشركات البريطاني ألوك شارما أنه بات بإمكان كافة متاجر التجزئة إعادة فتح أبوابها اعتباراً من الاثنين المقبل في إنجلترا ،أما المطاعم فعليها الانتظار حتى الرابع من يوليو . وتراجعت الحكومة عن إعادة فتح المدارس .

من جهتها، أعلنت الحكومة الفرنسية مساء الثلاثاء أنّها تأمل بأن تضع في 10 يوليو حدّاً لحالة الطوارئ الصحيّة السارية في البلاد .

وتشهد شوارع العاصمة الروسية موسكو ازدحاماً للمرة الأولى منذ نهاية مارس، لكن وضع الأقنعة في الشوارع والقفازات في الأماكن المغلقة ووسائل النقل، يبقى إلزامياً .

وسجل 75 بالمئة من الإصابات الجديدة التي ارتفعت بشكل قياسي (136 ألف إصابة جديدة) في عشر دول، خصوصاً في القارة الأمريكية وجنوب آسيا.

وسجّلت الولايات المتّحدة مساء الثلاثاء 819 حالة وفاة ليرتفع الإجماليّ الى 111 ألفاً و750 وفاة،جرّاء الفيروس الذي اصاب مليوناً و973 ألفاً و803 أشخاص في البلاد.

وأعلنت الصحّة البرازيلية تسجيل 1272 وفاة بالفيروس لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 38 ألف وفاة من أصل 739 ألفا و 503 مصابين بالفيروس.

(وكالات)