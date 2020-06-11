الحوسني: المعلومات تشير إلى وجود لقاح للفيروس نهاية العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:آية الديب

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي في الإمارات، أن أكثر المعلومات الموجودة والأكثر تفاؤلاً، تشير إلى وجود لقاح لفيروس كورونا في نهاية العام الجاري، قائلة: «علينا التحلي بالإيجابية والتقليل من القلق والتوتر، فهذا المرض لن يبقى دائماً وستأتي فترة وينتهي، وسنصل إلى تسجيل صفر إصابات».

جاء ذلك خلال مشاركتها في محاضرة نظمتها مكتبة زايد الإنسانية بمؤسسة التنمية الأسرية عبر البث المباشر، مساء أمس الأول، تحت عنوان «ثقافة الأزمة وكيفية تعامل الأسرة معها»، حيث قالت: «وفقاً لخريطة البحث العلمي التي تم وضعها على المستوى العالمي، هناك أكثر من 20 نوعاً من التطعيمات يجري تجريبه، ونحن نتابع هذه الدراسات. والتطعيمات تمر بثلاث مراحل وهناك أكثر من تطعيم تخطى المرحلة الأولى، وهي التجارب غير السريرية أو التجارب على الحيوانات. وأعلنت كثير من الدول بدء المرحلة الثانية وهي إعطاء التطعيم للأشخاص للتأكد من سلامته وفاعليته».

وتابعت: «ارتفاع حالات الشفاء يدل على الجهود التي بذلتها دولة الإمارات والجهات الصحية، وجهود المجتمع الذي غيّر العديد من أفراده سلوكهم وعاداتهم، وهو ما ساعد في التقليل من انتشار الحالات»، مؤكدة أن التخفيف من الإجراءات والعودة للحياة بشكل تدريجي أصبح ضرورة، وأهمية العودة التدريجية وأن يكون الحذر في الفترة المقبلة أشد من الفترة السابقة.

وأشارت إلى أن نسبة بسيطة من المصابين هي التي تحتاج البقاء في المستشفى؛ لأن الأعراض لديها تكون أشد ويحتاج أصحابها إلى علاج طبي ومراقبة ومتابعة مستمرة.

خروج الأطفال

وقالت: «خروج الأطفال لابد أن يكون مقنناً خلال الوقت الحالي، ومن الضروري توعيتهم بالسلوكيات الصحيحة، وعلى الآباء دور مهم في توفير بيئة صحية في المنزل، ورفع مناعة الأسرة الصحية. فكثير من الأطفال بدأوا يعانون السمنة، بما يؤثر في صحتهم لمقاومة الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا».

وأضافت: «من الدروس المستفادة من «كوفيد 19»، هو أهمية تشجيع أطفالنا على طلب العلم. فالمرحلة القادمة تتطلب جهوداً أكبر، وأن يكون الأطفال قادرين على التعلم والبحث؛ لأنه من ضمن الحاجات التي احتجنا إليها في التعامل مع الأزمة الحالية، هو الاعتماد على بحوث علمية داخل الدولة».

التجمع في العزب خطر

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وحول إمكانية التوجه إلى الشاليهات والاستراحات في العزب والمزارع، أو إلى البحر، تزامناً مع تخفيف الإجراءات قالت: «المشكلة في هذا التنزه هي تجمعات الشباب، إضافة إلى الاختلاط مع أشخاص آخرين، كما أن فئة العمالة الموجودة في هذه المناطق، قد تكون من الفئات المصابة بفيروس كورونا».

وأضافت: «الخروج للتنزه كمبدأ ليس مرفوضاً، ولكن يكون خطراً في حال التجمعات؛ لذا لا ننصح بلقاء الأصدقاء والأسر الممتدة التي يأتي أفرادها من مدن مختلفة للتجمع سوياً، وإذا كان الخروج سيقتصر على الفرد نفسه وأسرته الصغيرة، مع تجنب الاختلاط بالآخرين، فلا مانع منه».

السفر

وتابعت: «في بداية ظهور انتشار حالات فيروس كورونا، وجدنا أن الرحلات البحرية تتسبب في إصابات بسبب وجود عدد كبير من الأشخاص في مكان مغلق، وقد يكون السفر في سيارة لشخص أو شخصين مسموحاً به، وبشكل عام تتم حالياً مراجعة كاملة للسفر والسلوكيات المتعلقة به، وسيتم تقديم بعض النصائح التوعوية والإرشادية المتعلقة به، سواء كان برياً أو جوياً أو بحرياً».

وبينت الحوسني دور الشباب في توعية المجتمع لأنهم المستخدمين الأكثر لوسائل التواصل الاجتماعي، وقالت: «عليهم بعدم المساهمة في نشر الرسائل المغلوطة التي تهول من تداعيات فيروس كورونا، وتسبب القلق والخوف، خاصة لدى كبار السن»، مشيدة بدور الشباب والمتطوعين الذين أسهموا في دعم القطاع الصحي والقطاعات المساندة، إضافة إلى مساهمة طلاب كليات الطب في المجال الصحي قبل التخرج.

مرضى الربو

وأكدت أن المصابين بأمراض الرئة المزمنة بما فيها مرض الربو، قد يكونون أكثر عرضة من غيرهم لمضاعفات المرض، لاسيما المصابين بأنواع الربو المتوسطة والشديدة. وقالت: «مرضى السكري والقلب والسرطان والكلى، مناعتهم تكون أقل من الفئات الأخرى، وبالتالي فهم أكثر عرضة لمضاعفات المرض. ومن الضروري بمجرد وجود أي أعراض لديهم وصولهم للتقييم الطبي في وقت مبكر، حيث تكون العلاجات الموجودة أكثر فاعلية لهم».

ولفتت إلى تسجيل بعض حالات انتشار الفيروس من خلال فئة العمالة المساعدة في المنازل.