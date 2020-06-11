شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تكشف فصيلة الدم الأكثر مقاومة لـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نتائجها ظلت ثابتة مع تغير العمر والجنس والعرق والتاريخ المرضي دراسة أمريكية تكشف فصيلة الدم الأكثر مقاومة لـ «كورونا» تاريخ النشر: 11/06/2020 استمع

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