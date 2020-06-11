شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات على قرب نهاية وباء «كورونا» عربياً مع ارتفاع حالات الشفاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان- لبنان -بغداد الخليج،وكالات:

شهدت بعض الدول العربية، أمس الأربعاء، تصاعداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وشهدت أخرى تدنياً في أعداد الإصابات، في إشارة إلى قرب نهاية الوباء فيها، فيما تستمر أغلب الدول العربية في تسجيل حالات تعاف مرتفعة، بينما أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في الجزائر، أمس الأربعاء، عن استئناف رحلاتها ضمن ضوابط احترازية للوقاية من الفيروس، بداية من يوم الأحد المقبل.

شهدت السعودية، أمس الأربعاء، أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بالفيروس، بتسجيل 3717 حالة جديدة، «مقابل 3288 إصابة في اليوم السابق»، ليصبح إجمالي الحالات 112288، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة «مقابل 37 وفاة في اليوم السابق»، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 819 حالة وفاة.

وتماثل 1615 شخصاً للشفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 77954 شخصاً.

وتوفي الشيخ سالم مشوط العنزي، مؤذن مسجد صالح الفريجة، بحي النظيم شرق الرياض، فجر الاثنين الماضي، متأثراً بإصابته بكورونا، ليصبح أول مؤذن يتوفى نتيجة إصابته بالوباء.



الكويت: 23 ألف حالة شفاء



وأعلنت الكويت، أمس ، تسجيل 1126 حالة شفاء من كورونا، ما يرفع حالات الشفاء إلى 23288.

كما تم تسجيل 683 إصابة جديدة، وحالتي وفاة. وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 33823، والوفيات إلى 275.



البحرين.. 11 ألف متعاف



وأعلنت البحرين، أمس، تسجيل 469 إصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 503 حالات تعاف، ما يرفع عدد المتعافين إلى 11109، في حين تم تسجيل 29 حالة وفاة. وأعلنت سلطنة عمان، أمس ، تسجيل 689 إصابة جديدة ب«كورونا» ليرتفع العدد إلى 18887، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 84، في حين تم تعافي 4329 مصاباً، بعد تسجيل 177 حالة شفاء.



أربع وفيات في قطر



وأعلنت قطر، أمس، تسجيل 1716 إصابة ب«كورونا»، كما تم تسجيل 4 وفيات، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 66.

في المقابل تم تسجل 1844 حالة تعاف ليصل عدد المتعافين إلى 49413.

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عمّان تعزل عمارة في الرمثا



وحذرت الحكومة الأردنية، أمس، من العودة إلى مستوى «متوسط الخطورة» بعد تسجيل 18 إصابة جديدة، بإجمالي 863 حالة.

وأوضحت أنه للمرة الأولى منذ الوصول لمرحلة «معتدل الخطورة» تُسجَّل 12 إصابة «محلية» خلال 24 ساعة.

وجددت وزارة الصحة التأكيد على إمكانية العودة إلى الإجراءات المشددة، وتمديد ساعات الحظر الجزئي، وفرض حظر التجوال الشامل خلال عطلة نهاية الأسبوع، حال استمرار ارتفاع عدد الإصابات «المحلية» على 10 حالات يومياً، طوال أسبوع.

وارتفعت حالات الشفاء إلى 648 متعافياً، وعزلت الجهات المختصة عمارة في الرمثا.



1146 إصابة في العراق



وأعلن العراق أمس، تسجيل 34 حالة وفاة، و1146 إصابة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15414، والوفيات إلى 426، فيما تماثل للشفاء 383 ليصبح مجمل حالات الشفاء 6214 حالة.

وأعلنت نقابة أطباء العراق، أمس، وفاة طبيبين، وإصابة 324 آخرين بالفيروس .

بدورها، قالت وزارة الصحة السورية إنها قد تضطر للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية بعد تسجيل إصابات جديدة ب«كورونا».

وأعلنت الوزارة أنها رفعت درجة التأهب مع تسجيل 21 إصابة، ووصفت ذلك الرقم بأنه «مؤشر خطير لاستهتار البعض، وإمكانية تطور الإصابات وانتشار العدوى بشكل أوسع، والعودة لفرض تدابير احترازية مشددة من جديد».



تونس: لا إصابات لليوم السابع



ولم تسجل تونس، أمس، أي إصابة جديدة «بكورونا»، لليوم السابع على التوالي، ليستقر عدد المصابين عند 1087 حالة، منها 55 حالة فقط حاملة للفيروس .



لبنان: 20 إصابة جديدة



وأعلن لبنان، أمس، تسجيل 20 إصابة بكورونا ما يرفع العدد إلى 1388 حالة. وشهد لبنان 832 حالة تعاف، و30 حالة وفاة.

وأعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في الجزائر، أمس، عن استئناف رحلاتها ضمن ضوابط احترازية للوقاية من فيروس كورونا بداية من يوم الأحد المقبل، بعد أسابيع من الإغلاق بسبب تفشي الفيروس.

وقررت الحكومة المغربية، مساء أمس الأول الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 يوليو المقبل، في مسعى لكبح انتشار الفيروس .