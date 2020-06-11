ألمانيا: مخطط الضم «الإسرائيلي» يتعارض مع القانون الدولي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس الأربعاء، حملات التنكيل والقمع بحق الفلسطينيين، واعتقلت 19 مواطناً فلسطينياً في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية بذريعة التخطيط لأعمال مقاومة ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى مجدداً من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال التي شقت طرقاً استيطانية جديدة في منطقة الأغوار، كما توغلت في مناطق بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في وقت أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن «قلقه الشديد» إزاء مخطط الضم «الإسرائيلي»، مشدداً على أنه يتناقض مع القانون الدولي.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال التي واصلت فرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن مستوطني الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، صباح أمس، من باب المغاربة، وأدوا طقوساً توراتية استفزازية في ساحات الأقصى. وتواصل مجموعات المستوطنين اقتحامها لساحات المسجد الأقصى، في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال من استهداف المقدسيين وملاحقة المرابطين وإبعادهم عن المسجد لتسهيل الاقتحامات، ولتمرير مخططات تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.

وأقدمت جرافات الاحتلال، أمس، على شق وتعبيد طريق استيطاني من أراض فلسطينية تابعة لقرية بيت دجن بالأغوار الوسطى.

من جهة أخرى، قال ماس للصحفيين في أعقاب لقائه مع نظيره «الإسرائيلي» جابي أشكينازي في القدس المحتلة «أخبرت وزير الخارجية الإسرائيلي بالموقف الألماني وبقلقنا الشديد.. حيال العواقب المحتملة لمثل هكذا خطوة». وأضاف «نتشارك هذه المخاوف.. مع شركائنا الأوروبيين، نعتقد أن الضم لن يتوافق مع القانون الدولي، وسنستمر بتأييد حل الدولتين».(وكالات)