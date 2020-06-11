6 أشهر والعالم في قبضة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

لا يزال العالم في قبضة فيروس كورونا المستجد، منذ انتشاره في الصين، قبل ستة أشهر، في ال11 من ديسمبر/كانون الأول، مودياً بحياة 416 ألف شخص حتى الآن، أصاب خلالها أكثر من سبعة ملايين و400 ألف شخص في 196 بلداً، غالبيتهم في أوروبا وأمريكا، ما دفع دول العالم إلى فرض عزلة تامة، وحجر صحي طال 3 مليارات نسمة، وتوقف أنشطة الحياة، مخلفاً تداعيات اقتصادية خطرة، ومطلقاً في الوقت نفسه سباقاً عالمياً لتصنيع لقاح للفيروس.

ورغم مرور ستة أشهر على التفشي، فإن منظمة الصحة العالمية، تؤكد أن المعركة لا تزال طويلة ضد الفيروس التاجي، بعدما سجل منذ أيام أكبر معدلات إصابة يومية ب135 ألف حالة حول العالم، محذرة من السرعة في رفع التدابير الاحترازية المفروضة للحد من الفيروس. وتسببت جائحة كورونا في أزمة صحية عامة وعالمية، بعدما أصابت الملايين في أشهر قليلة، ما تسبب في توقف حركة السفر وإغلاق المطارات، وتوقف أنشطة الحياة، وألزمت السلطات في العديد من الدول المواطنين بالبقاء في منازلهم. وفرضت دول عزلاً إلزامياً كالهند وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكولومبيا. وأعلنت دول أخرى حظراً للتجول أو اكتفت بتوصيات صارمة. وفي غالبية دول العالم، خلت الشواطئ والفنادق والمطاعم من روادها، وعطلت الأنشطة الاجتماعية، وبات ارتداء الكمامات والقفازات إلزامياً على الجميع، وشددت العقوبات المفروضة على المخالفين.

ورغم انطلاق الفيروس من مقاطعة ووهان بالصين، فإن الولايات المتحدة تعد الدولة الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 111,007 وفيات من حوالي مليوني إصابة على أراضيها. وكانت أوروبا القارة الأكثر تضرراً، مع تسجيلها إصابة أكثر من مليوني شخص، وسجلت بريطانيا أكثر من 40 ألف وفاة، وإيطاليا حوالي 43 ألفاً، وفرنسا ما يقارب 30 ألف وفاة.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو»، فقد أغلقت معظم الحكومات في العالم المؤسسات التعليمية مؤقتاً، سعياً منها إلى الحدّ من تفشي الجائحة. وأثر هذا الإغلاق في جميع أنحاء البلاد فيما يقارب 70% من طلاب العالم. وقامت بلدان أخرى بإغلاق المدارس في بعض المناطق فيها، ما أثر في تعليم ملايين الدارسين الإضافيين.

وزادت الجائحة من حدة التوترات الدولية، خاصة مع إصرار الرئيس الأمريكي على إلقاء مسؤولية تفشي الفيروس في العالم على الصين، التي أطلق قبل أشهر ضدها حرباً تجارية، هددت الاقتصاد العالمي. ووضعت جائحة كورونا منظمة الصحة العالمية في أزمة، خاصة بعدما اتهمتها الولايات المتحدة، أكبر المانحين لها، بالفشل في السيطرة على الوباء، وهدد الرئيس دونالد ترامب مراراً بقطع التمويل عنها، قبل أن ينفذ تهديده في أواخر مايو/أيار الماضي، معلناً انتهاء علاقة أمريكا بالمنظمة، وقال ترامب آنذاك: «نظراً لفشلها في إجراء الإصلاحات المطلوبة والتي تشتد الحاجة إليها، فإننا سننهي اليوم علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية، وسنوجه تلك الأموال إلى منظمات عالمية أخرى واحتياجات الصحة العامة العالمية الملحة والمستحقة».

وأطلقت الجائحة سباقاً عالمياً لإنتاج لقاح، إذ تعمل عشرات المؤسسات البحثية حول العالم في سباق مع الزمن من أجل التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، ويرى العلماء أن اللقاح المنتظر لن يكون جاهزاً للاستخدام قبل سنة ونصف السنة على الأقل. وأكدت الصين أنها تستعد لإطلاق لقاح في سبتمبر المقبل. وهناك 10 لقاحات في التجارب السريرية وعشرات أخرى في تقييم ما قبل السريرية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لكن الإنتاج والتخصيص على نطاق واسع لا يزالان يمثلان تحديات كبيرة.

وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن وباء كورونا أدى إلى إثارة أسوأ ركود اقتصادي خارج زمن الحرب فى نحو 100 عام، متوقعة أن يكون التعافي الاقتصادي بطيئاً، وأن تكون الأزمة ذا تأثيرات طويلة الأمد، وأن تشهد اقتصادات أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا تراجعاً حاداً خلال الشهور المقبلة، وبسبب مخاوف من الانهيار الاقتصادي، اضطرت الكثير من الدول الأوروبية في شهر مايو/أيار الماضي، إلى تخفيف إجراءات الإغلاق التي تسببت في إدخال البلاد في حالة شلل، وسمحت دول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، للسكان بالخروج من المنازل، وممارسة أنشطتهم في ظل قيود التباعد الاجتماعي، لكن المخاوف من حدوث موجة ثانية من الفيروس لا تزال سائدة، ما استدعى الحكومات إلى مطالبة مواطنيها ب«التعايش» مع الوباء الذي لا يزال حتى الآن بلا لقاح ناجع، وقد يستمر لسنوات بحسب خبراء.