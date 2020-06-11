5.1 مليون موظف في القطاع الخاص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تقرير المركزي إن التطورات السلبية في الاقتصاد الكلي بسبب فيروس كورونا المستجد بنهاية الربع الأول من العام الجاري لم تنعكس على سوق العمل، حيث زاد التوظيف في القطاع الخاص (الذي يمثل 81.5% من إجمالي العاملين المسجلين في وزارة الموارد البشرية بنهاية 2018) بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي و2% على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بزيادة 0.3% و2% على التوالي في الربع السابق.

وقال إن عدد الوظائف في القطاع الخاص وصل إلى 5.1 مليون موظف بزيادة 64 ألف وظيفة جديدة في الربع الأول من العام الجاري. وقال إنه من المفترض انخفاض العمالة في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.

وتظهر بيانات المركزي أن الوظائف في قطاع العقارات وخدمات الأعمال والقطاعات الأخرى زاد في الربع الأول على أساس سنوي 7.1% و11.3% على التوالي، مقابل 6.3% و10.5% في الربع السابق على التوالي.

واستمر تراجع التوظيف في قطاع البناء (31.8% من التوظيف في القطاع الخاص)، حيث انخفض على أساس سنوي 3.2% في الربع الأول مقارنة بانخفاض 2.4% في الربع الأخير من العام الماضي. وارتفع التوظيف في قطاع الخدمات 1.2%. واستمر التوظيف في قطاع الصناعة التحويلية بنمو 1.3%، كما نما التوظيف في قطاعات النقل والتخزين والاتصالات 0.9%.