شكرا لقرائتكم خبر عن 42 % من سيولة الأسهم من نصيب 3 شركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استقرت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في جلسة أمس الأربعاء، عند إغلاقاتها السابقة بدعم من «إعمار العقارية»، و«أبوظبي الأول»، اللذين حافظا على مسارهما الأخضر في مقابل استكمال جني الأرباح على أسهم أخرى، من ضمنها قيادية، إلا أنها حافظت نسبياً على قواعدها السعرية المحققة مؤخراً.

ومن اللافت في جلسة الأربعاء سيطرة ثلاثة أسهم على 42% من سيولة الأسواق، وتصدر «إعمار العقارية»، و«الاتحاد العقارية» تداولات سوق دبي لليوم الثالث توالياً، واستحوذا على 32% من سيولته وارتفعا 2.82% 4% على التوالي، فيما جذب «أبوظبي الأول» 60% من سيولة سوق العاصمة، وارتفع 0.52%.

وسجلت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 435 مليون درهم، منها 292.15 مليون درهم في دبي، و142.75 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 547 مليون سهم، توزعت بواقع 509.6 مليون سهم في دبي، و37.4 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 18 شركة.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع طفيف 0.01% عند 2125 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والسلع والاستثمار والنقل والخدمات. وارتفع قطاع العقار 1.91% بارتفاع «إعمار العقارية» 2.82% و«إعمار للتطوير» 1.81% و«الاتحاد العقارية» 4% و«ديار» 2.88% و«أرابتك» 1.14%، مقابل نزول «داماك» 0.58% و«إعمار مولز» 0.72%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.6% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.53% و«سوق دبي المالي» 1.12% و«شعاع كابيتال» 5.65%.

وزاد قطاع النقل 0.42% نتيجة ارتفاع «أرامكس» 0.29% و«الخليج للملاحة» 8.41% فيما استقر «العربية للطيران» من دون تغيير. وعلى العكس انخفض قطاع البنوك 1.81% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 2.13% و«دبي الإسلامي» 2.02%.

سوق أبوظبي

Advertisements

انخفض مؤشر سوق أبوظبي على نحو طفيف 0.02% إلى 4331.26 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية كافة باستثناء العقار والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 0.18% مدعوماً بصعود «أبوظبي الأول» 0.52%، برغم تراجع «أبوظبي التجاري» 1.58% واستقرار «أبوظبي الإسلامي». كما صعد قطاع الاستثمار 0.83% مع صعود «العالمية القابضة» 1.02%، مع استقرار «الواحة كابيتال».

الأكثر تداولاً

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 57 مليون درهم، مغلقاً سرع عند 2.91 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة قدرها 40.5 مليون درهم، وأغلق عند 0.312 درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً 28.7 مليون درهم من إجمالي التداولات، ليغلق عند 3.88 درهم. وحصد «أبوظبي الأول» التداولات في سوق العاصمة ب48.6 مليون درهم، مغلقاً عند 11.7 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بتداولات بلغت نحو 24 مليون درهم، وأقفل عند 4.97 درهم. وسجل «السلام القابضة» الارتفاع الأكثر في سوق دبي 10.37% ، وجاء في مقدمة الخاسرين «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» بنزوله 4.63%.

وعلى صعيد الارتفاعات في سوق أبوظبي، احتل الصدارة «التجاري الدولي» بنسبة صعود 6.69%، وعلى العكس كان الانخفاض الأكثر ل«ميثاق للتأمين التكافلي» بنسبة 4.74%.

تداولات المستثمرين

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 43.92 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.16 مليون درهم محصلة شراء العرب و7.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و33.95 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 43.9 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 9.1 مليون درهم محصلة شراء، منها 390 ألف درهم محصلة شراء العرب و840 ألف درهم محصلة شراء الخليجيين و7.8 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 9.1 مليون درهم محصلة بيع.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 30 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 12.6 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و17.5 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 30 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 12.6 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و17.5 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.