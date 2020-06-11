الكعبي تبحث الشراكة الثقافية مع ألمانيا وإندونيسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع ميشيل مونتينفيرنج وزيرة الدولة للسياسة الثقافية الدولية في ألمانيا العلاقات الثقافية الثنائية بين البلدين، وفرص تطوير الشراكة في القطاع الثقافي والإبداعي، وتبادل الخبرات في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم.

واطلعت الكعبي مونتينفيرنج على تجربة القطاع الثقافي في الإمارات وجهود المؤسسات الإبداعية لضمان استدامة العمل الثقافي خلال فترة الأزمة الحالية، كما أوضحت أهداف البرنامج الوطني لدعم المبدعين الرامي إلى تقديم منح مالية للأفراد والشركات لمساعدتهم على تخطي هذه الفترة الحرجة واستدامة عطائهم الإبداعي في مرحلة ما بعد كوفيد-19، مشيرة إلى أن الإمارات أطلقت مسحاً وطنياً لمعرفة تحديات القطاع الإبداعي في الدولة لوضع البرامج والحلول المناسبة للعاملين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وناقشت الكعبي مع مونتينفيرنج التعاون تحت مظلة اليونيسكو لإصدار دليل موحد السياسات الرقمية لحماية الملكية الفكرية للفنانين الذي يعرضون إنتاجهم الفكري والثقافي والإبداعي رقمياً، وذلك حفاظاً على حقوقهم الفكرية.

واستعرضت مونتينفيرنج التدابير التي اتخذتها ألمانيا للتخفيف من تداعيات تأثير الأزمة الصحية على القطاع الثقافي، حيث تعمل الحكومة الألمانية على برامج خاصة تدعم القطاع الإبداعي، وأطلقت الحكومة أيضاً صندوقاً بقيمة 5 مليارات يورور للتخفيف عن الأعمال والشركات، كما أسست الوزارة منصة لعرض الأعمال الثقافية بمختلف مجالاتها رقمياً، بهدف إتاحتها أمام أكبر عدد من الجمهور في ظل إغلاق المتاحف وصالات العرض والمعارض الفنية.

من جانب آخر بحثت الكعبي مع نديم مكارم وزير التعليم والثقافة في إندونيسيا تعزيز الشراكة الثقافية الثنائية خصوصاً في مجالات الفنون والحرف.

وأكدت أهمية التواصل مع الدول الصديقة في ظل هذه الأوقات الصعبة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب بعضنا، والتكاتف للتغلب على التحديات التي فرضتها أزمة كوفيد 19 على دول العالم،

وبحث الوزيران توسيع أطر الشراكة الثقافية بين البلدين في مجال الصناعات الإبداعية، والحرف اليدوية ونقلها إلى مستويات جديدة من الإبداع عبر خلق قطع مستوحاة من التراث الإماراتي والإندونيسي بما ينعكس على أسس التعاون بين المؤسسات الإبداعية في البلدين وتطوير الشراكة بين المبدعين، وتعريف شعبي البلدين على الحرف اليدوية المحلية في كل دولة، وفتح أسواق جديدة أمام الحرف الإبداعية اليدوية.

كما قدمت نورة الكعبي شرحاً عن مشاريع دولة الإمارات في مدينة الموصل وهي إعادة الجامع النوري ومنارته الحدباء ومشروع كنيستي الساعة والطاهرة، والرامية لإحياء مدينة الموصل والحفاظ على التراث الإنساني باعتباره جسراً يربط بين المجتمعات، وصونها مسؤولية إنسانية مشتركة تبقي الحضارات على تواصل مع ماضيها العريق، كما أشارت إلى أن الإمارات تؤمن بأن ثقافة التعايش بين الشعوب والديانات هي المدخل لتطور المجتمعات، مشيرة إلى أن مشروع بيت العائلة الإبراهيمية الذي يجري إنشاؤه في العاصمة أبوظبي سيضم كنيسة، ومسجداً، وكنيس تحت سقف صرح واحد، وذلك ليشكل للمرة الأولى مجتمعاً مشتركاً تتعزز فيه ممارسات تبادل الحوار والأفكار بين أتباع الديانات.