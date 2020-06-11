السعودية.. 34 بالمئة زيادة في أسعار البنزين من الخميس

الرياض / طارق خالد / الخليج 365



رفعت شركة أرامكو السعودية، مزود النفط الرئيس في المملكة، أسعار البنزين لشهر يونيو/حزيران الجاري بنسبة 34.3 بالمئة لبنزين 91 أوكتان و31.7 بالمئة لـ95 أوكتان عن مايو/ أيار الماضي.



‏وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إنه اعتبارا من الخميس (11 يونيو/حزيران الجاري) ستكون أسعار بنزين 91 أوكتان عند 0.90 ريالا (0.24 دولارا) لكل لتر، من 0.67 ريالا (0.178 دولارا)، في الأسواق السعودية.



بينما سترتفع أسعار بنزين 95 أوكتان إلى 1.08 ريال (0.29 دولار)، من 0.82 ريالا (0.218) لكل لتر.



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ويتزامن القرار، مع ارتفاع أسعار النفط بعد تراجعات حادة مع تفشي فيروس كورونا وتهاوي الطلب على الخام.



ومنذ مارس/ آذار الماضي، بدأت "أرامكو السعودية" تراجع أسعار البنزين شهريا، بعد أن كانت تراجعها كل 3 أشهر.



ورفعت السعودية، أكبر مُصدر نفط في العالم بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا، الدعم عن أسعار البنزين وبدأت مراجعته اعتبارا من مطلع 2018.

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