العراق.. مقتل جندي وإصابة 4 في هجوم بكركوك

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الأربعاء، بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين، إثر هجوم بقذائف في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال الملازم أول في شرطة كركوك قتيبة الحمدوني للأناضول: "4 قذائف هاون (مورتر) سقطت على نقطة عسكرية في قرية عطشانة التابعة لقضاء داقوق" في محافظة كركوك.

وأضاف الحمدوني: "انفجار القذائف على النقطة العسكرية تسبب بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة".

ونوه إلى أن قوات الجيش بدأت بحملة تمشيط في المنطقة المحيطة بالحادث بهدف الوصول إلى مطلقي القذائف.

واتهم الضابط العراقي، مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء الهجوم.

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وفي 2 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت القوات العراقية من كركوك (شمال) انطلاق حملة "أبطال العراق - نصر السيادة" العسكرية، للقضاء على تواجد تنظيم "داعش" في مناطق شمال وشرق وغرب البلاد.

وجاءت الحملة بعد نحو شهرين على هجمات منسقة شنها مسلحو التنظيم واستهدفت حواجز أمنية وعسكرية وأهداف مدنية خلفت قتلى وجرحى في تلك المناطق.‎

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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