كورونا.. 36 وفاة في مصر و12 بالسودان و10 في موريتانيا

عواصم عربية/الخليج 365

أعلنت مصر، الأربعاء، عن وفاة 36 شخصا جراء إصابتهم بفيروس كورونا، فيما توفي 12 في السودان، و10 في موريتانيا، بحسب مصادر رسمية.

وقالت وزارة الصحة المصرية، إنه تم تسجيل 36 وفاة، و1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعافى 503 شخصا.

وأوضح البيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأربعاء، هو 38 ألفا و284 إصابة، من ضمنهم 1342 وفاة، و10 آلاف و289 متعافيا.

وفي السودان أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل 12 وفاة، و155 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 75 .

Advertisements

وأوضح البيان، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 6 آلاف و582 بينها 401 وفاة، فيما تعافى ألفان و202 .



كما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 10 وفيات، و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 3 حالات شفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى ألف و283 بينها 71 وفاة و 142 حالة تعاف.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و392 ألفا، توفي منهم أكثر من 416 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و702 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.