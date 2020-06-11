شكرا لقرائتكم خبر عن تستخدمان طفلا للتمويه.. الإطاحة بإثيوبيتين تبيعان الخمور في الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت الجهات الأمنية في الرياض القبض على امرأتين من الجنسية الإثيوبية تروجان للخمور في حي منفوخة، وتستخدمان طفلا للتمويه.

وقال حساب “سناب الداخلية” إن شرطة منطقة الرياض تمكنت بعد توافر معلومات لدى الجهات المختصة، من القبض على امرأتين من الجنسية الإثيوبية بتهمة ترويج وبيع الخمور بحي منفوحة.

وأضاف الحساب أنه من خلال اجراءات الاستدلال والتحريات التي أثبتت صحة المعلومات المتوفرة عن المرأتين ، وهما مخالفتان لنظام الإقامة ، وتم ضبطهما في كمين وبرفقتهما طفل للتمويه،كما ضبط بحوزتهما عدد 35 قارورة مسكر، وتم إيقافهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.