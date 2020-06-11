شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. «الشؤون الإسلامية» تضيف 77 مسجداً لإقامة صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أضاف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف عدداً من المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً لتخفيف الزحام على الجوامع ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليصبح العدد الكلي لها 175 مسجدا إضافة إلى 169 جامعا.

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وأوضح مدير عام الفرع الشيخ عواد بن سبتي العنزي أنه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، وإنفاذاً لتوجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قفد أضيفت عدد من المساجد لتقام فيها صلاة الجمعة مؤقتا لتخفيف أعداد المصلين على الجوامع حفاظا على صحتهم من انتقال العدوى فيما بينهم لا سمح الله وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة، مع الحرص على تطبيق الجوامع والمساجد التعليمات الصادرة من قبل الوزارة.

وبين الشيخ العنزي أن المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة موزعة في مدينة سكاكا وعدد من محافظات المنطقة ومراكزها، حيث تم إضافة مؤخرا 77 مسجدا ليصبح العدد الكلي 175 مسجدا بالإضافة إلى الجوامع.

ودعا مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الله أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، وأن يعجل بزوال هذا الوباء عن البلاد والعباد.