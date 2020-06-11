شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 54 محطة وقود امتنعت عن تقديم الخدمة لاستغلال تغير أسعار البنزين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط 54 محطة وقود امتنعت عن تقديم الخدمة لغرض استغلال تغير السعر.

وأضافت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم توقيع غرامات فورية عليها، وإلزامهم بتقديم الخدمة فورًا للمستهلك، واستدعاء ملاّكها للوزارة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

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يذكر أن شركة “أرامكو السعودية” أعلنت في وقت سابق، المراجعة الدورية لأسعار البنزين، ورفعت أسعار النزين في المراجعة الشهرية للأسعار في شهر يونيو الحالي.

ورفعت أرامكو سعر (بنزين 91) إلى (0.90 ريال) لكل لتر بدلا من (0.67 ) ريال لكل لتر.

كما أعلنت رفع سعر (بنزين 95) إلى (1.08 ريال) لكل لتر بدلا من (0.82) ريال لكل لتر.

بدورها أكدت وزارة التجارة متابعة التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة والتحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة الفرق الرقابية لبلاغات المستهلكين.