إسرائيل تمنع وزير الخارجية الألماني من زيارة رام الله

وأفادت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الأربعاء، بأن هايكو ماس كان يعتزم لقاء مسؤولين بالسلطة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إلا أن إسرائيل أثنته عن الزيارة بدعوى التخوف من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأكدت القناة العبرية أنه تم إبلاغ وزير الخارجية الألماني أنه سيدخل في عزلة صحية لمدة أسبوعين إن زار الضفة الغربية، في وقت أجرى المرافقون للوزير الألماني مشاروات مع نظرائهم من الإسرائيليين، وتبين لهم أنه ما من حل وسط حيال زيارة هايكو ماس للضفة الغربية.
ويشار إلى أن وزير الخارجية الألماني كان يعتزم لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بعيد الاجتماعات المكثفة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي.
ولفتت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن إسرائيل عبرت عن تخوفها من إطلاق وزير الخارجية الألماني تصريحات ضد خطة "الضم" الإسرائيلية خلال لقاءه بالمسؤولين الفلسطينيين في رام الله.
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