وفاة قنصل مصر في إسطنبول

ونشرت الوزارة بيانا على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، مساء اليوم الأربعاء، نعت فيه الفقيدة، السفيرة نرمين عفيفي، قائلة "ننعي ببالغ الحزن والأسى السفيرة نرمين عفيفي، التي وافتها المنية أمس الثلاثاء".
وجاء في بيان الوزارة، أن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وأعضاء الوزارة يتقدمون بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرتها خالص الصبر والسلوان.
ونوهت وزارة الخارجية المصرية إلى أن الفقيدة نرمين عفيفي، كانت نموذجا للتفاني والإخلاص ودماثة الخلق طوال فترة عملها بوزارة الخارجية، ولطالما قدمت مثالا مُشرفا للمرأة المصرية في حقل العمل العام، ولما يجب أن يكون عليه الدبلوماسي في رعاية مصالح وطنه، وذلك خلال مسيرة عملها بديوان عام وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج.
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