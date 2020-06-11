شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق صافرات الإنذار التابعة للسفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل، نقلا عن مصادر عراقية: إنطلاق صافرات الإنذار التابعة للسفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء.
وعلى جانب آخر، نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، خبرا عاجلا نقلا عن الجيش العراقى يؤكد سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق ولا ضحايا.
وأضاف الجيش أن الصاروخ أُطلق من منطقة جنوبي المطار وأنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
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