شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. كيف تعرف أفضل وقت للتغريد في «تويتر»؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو شرح من خلاله كيفية معرفة أفضل أوقات التغريد للوصول لأكثر عدد من المتابعين.

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وقال الحمادي: “يسألني البعض.. كيف أعرف أفضل وقت للتغريد في تويتر؟”، مضيفا أن الرائع أن تويتر وفرت ميزة تقدر عبرها تعرف أفضل أوقات تواجد متابعينك على تويتر، حتى تغرّد تغريداتك في وقت يشاهدها أغلب متابعيك.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي: “أن تويتر وفرت أيضا خدمة تمكنك من معرفة ما يقوله الناس عنك في تويتر وأكثرهم تفاعلاً معك”، مشيرا إلى أنه “حتى الآن غير مفعلة للجميع”.