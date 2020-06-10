شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «المجلس الصحي» بشأن التصريح الطبي الطارئ من «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المجلس الصحي السعودي، اليوم الأربعاء، على أهمية قيام المنشآت الصحية بتأكيد حضور المريض للتصريح الطبي الطارئ المحدد في توكلنا، فور وصوله من خلال البوابة الخاصة بالتصاريح الطبية.

وقال المجلس في بيان له عبر “تويتر”: “يؤكد المجلس الصحي السعودي ممثلًا بالمركز الوطني للمعلومات بأنه يجب على المنشآت الصحية تأكيد حضور المريض للتصريح الطبي الطارئ المحدد في توكلنا فور وصوله من خلال البوابة الخاصة بالتصاريح الطبية”.

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وتابع المجلس الصحي السعودي أن هذه المسؤولية بشأن تأكيد حضور المريض للتصريح الطبي الطارئ تقع على المنشأة وليس المريض.