شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 5 ممارسات مهمة للوقاية من «كورونا» في المنزل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة العديد من النصائح المهمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد في المنزل، حيث أكدت أن المنزل مصدر الأمان والسلامة واتباع السلوكيات الصحية يبدأ منه.

وأضافت أنه يمكن الاطلاع على دليل كيف أحمي نفسي من “كورونا”، من خلال الرابط التالي (اضــغط هــنا).

ونصحت الصحة بممارسة هذه السلوكيات للوقاية من كورونا:

– الحرص على النظافة الشخصية.

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– تنظيف الأسطح التي يتكرر استخدامها بمحاليل التنظيف المخففة.

– تهوية المنزل والتنظيف المستمر.

– الالتزام بنظام صحي متوازن.

– الاهتمام بالصحة النفسية والتقليل من الضغوط.