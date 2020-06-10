شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات والجودة» توضح الشروط الواجب توافرها في مستوردي السيارات الكهربائية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح نائب محافظ هيئة المواصفات للمطابقة والجودة ،سعود العسكر، عن الشروط الواجب توافرها في مستوردي السيارات الكهربائية. Advertisements وقال العسكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” ياهلا “:” يجب علي جميع مصنعي السيارات الكهربائية الحصول علي شهادة تصنيع للإنتاج الكامل “. وتابع العسكر:” يجب أن مصنعي السيارات الكهربائية علي شهادة كفاءة طاقة “، لافتا:” يتم حساب كمية الوقود للسيارة الكهربائية بعدة طرق “.

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