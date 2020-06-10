شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت شركة “أرامكو السعودية” المراجعة الدورية لأسعار البنزين، ورفعت أسعار النزين في المراجعة الشهرية للأسعار في شهر يونيو الحالي. Advertisements ورفعت أرامكو سعر (بنزين 91) إلى (0.90 ريال) لكل لتر بدلا من (0.67 ) ريال لكل لتر.

كما أعلنت رفع سعر (بنزين 95) إلى (1.08 ريال) لكل لتر بدلا من (0.82) ريال لكل لتر. ومن جانبها، أكدت وزارة التجارة متابعة التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة والتحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة الفرق الرقابية لبلاغات المستهلكين. ويمكنكم الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك ( 1900).

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