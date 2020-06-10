حكومة لبنان تعين نوابا لحاكم البنك المركزي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمقر مصرف لبنان المركزي

قالت وسائل إعلام لبنانية إن الحكومة عينت أربعة نواب لحاكم مصرف لبنان المركزي، بعد أن ظلت المناصب شاغرة لأكثر من عام في ظل انزلاق البلد إلى أزمة مالية.

تعصف الأزمة بلبنان منذ أواخر العام الماضي وتعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.