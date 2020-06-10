رفع أسعار البنزين في السعودية

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي بنزين 91 - أصبح سعره 0.90 ريال لكل لتر بدلا من 0.67 ريال. بنزين 95 - أصبح سعره 1.08 ريال لكل لتر بدلا من 0.82 ريال. يذكر أن تعديل الأسعار يتم وفقا لإجراءات الحكومة بشأن تعديل أسعار منتجات الطاقة. وتكون الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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