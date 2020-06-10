قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي، عن مصدر أمني، قوله إنه "تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا".
وأضاف أن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط اليوم في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أدى إلى الحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".
وأوضح أن "قوة أمنية طوقت المكان، فيما سمعت صافرات الإنذار تدوي من السفارة الأمريكية".
جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا.
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