أول تعليق رسمي من إيطاليا على بيع سفينتين حربيتين لمصر

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وبحسب "رويترز"، أشار دي مايو إلى أن "الحكومة الإيطالية ما زالت تدرس الاعتبارات السياسية وتحلل الاتفاق".

وردا على أسئلة خلال جلسة استماع برلمانية، صرح وزير الخارجية، بأن "مصر محاور سياسي مهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن روما تنتظر إحراز تقدم في التحقيق الخاص بمقتل ريجيني".

وتابع "في ذات الوقت تجري الحكومة تحليلا فنيا وقانونيا للاتفاق مع شركة فينكانتيري لتطبيق القواعد الوطنية والعالمية".

وتفيد تقارير صحفية بأن قيمة بيع السفينتين، اللتين بنيتا أصلا للبحرية الإيطالية، قد تبلغ نحو 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار).