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وردا على أسئلة خلال جلسة استماع برلمانية، صرح وزير الخارجية، بأن "مصر محاور سياسي مهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن روما تنتظر إحراز تقدم في التحقيق الخاص بمقتل ريجيني".
وتابع "في ذات الوقت تجري الحكومة تحليلا فنيا وقانونيا للاتفاق مع شركة فينكانتيري لتطبيق القواعد الوطنية والعالمية".
وتفيد تقارير صحفية بأن قيمة بيع السفينتين، اللتين بنيتا أصلا للبحرية الإيطالية، قد تبلغ نحو 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار).
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق رسمي من إيطاليا على بيع سفينتين حربيتين لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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