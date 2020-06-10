قطر تتخذ قرارا جديدا بشأن أزمة كورونا 

وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الأربعاء، بأن خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قد ترأس الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، ظهر اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، لمتابعة تطورات أزمة كورونا في البلاد.
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وقررت الحكومة القطرية تعديل ساعات العمل لتصبح سبع ساعات يوميا، تبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وقررت أيضا تعديل القرار الصادر بشأن إيقاف الخدمات الطبية في المنشآت الصحية، ليتم تقديم هذه الخدمات في حدود 40% من السعة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية الخاصة، مع الاستمرار في تقديم خدمات الطوارئ، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة.
صنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 7.2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 412 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
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