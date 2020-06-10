إسرائيل تستغني عن مخابراتها في تعقب كورونا

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأنه بداية من منتصف هذه الليلة، سيحظر على جهاز الشاباك استخدام وسائل رقمية لتعقب المصابين بكورونا ومن خالطهم عن طريق رصد هواتفهم الخليوية.

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ونقلت الصحيفة على لسان رئيس اللجنة البرلمانية الفرعية لشؤون الاستخبارات، عضو الكنيست تسيفي هاوزر، أنه على الحكومة البحث عن وسيلة أو بدائل أخرى لتوفير الحماية المطلوبة للمصابين بالفيروس.

وسبق أن نادت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في البلاد، بتجميد القانون الذي يتيح لجهاز الشاباك استخدام قدراته للتعقب الرقمي للمصابين بالفيروس ومن خالطهم، نتيجة للانتقادات التي وجهت إلى مشروع القانون من قبل الجمهور وقرار محكمة العدل العليا بهذا الخصوص.

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ويشار إلى أن تعقب جهاز الشاباك للمصابين بفيروس كورونا قد أثار احتجاجات واسعة من قبل منظمات حقوقية إسرائيلية اعتبرت تلك الخطوة مساسا بحرية الفرد والتنقل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 7.2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 412 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.