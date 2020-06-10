شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: عقوباتنا على سوريا هدفها ردع الأسد من استغلال النظام المالى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، عقوباتنا على سوريا هدفها ردع الأسد من استغلال النظام المالي العالمي، مشيرة إلى التزامها بحصول الشعب السوري على المساعدات الإنسانية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "نظام الأسد وليس واشنطن من يمنع المساعدات عن الشعب السورى".

وكان عدد من النواب فى الولايات المتحدة، أكدوا بأنه يجب على النظام السوري وضع حد لقتل الأبرياء، وأن الشعب السوري عاني كثيرا، مطالبين ترامب بتطبيق "قانون قيصر" على سوريا بشكل صارم.