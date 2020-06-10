شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي ليبي: المبادرة المصرية ستصل لمجلس الأمن لإقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحلل السياسي الليبي رمزى رميح، إن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا ستصل إلى مجلس الأمن بعد مباركة الدول الكبرى في العالم.

وأضاف " رمزى" في لقاء مع قناة "الحياة اليوم" أنه يكفى أن ثمن هذه المبادرة الدول الكبرى الفاعلة في الشرق الأوسط مثل روسيا و الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وألمانيا، موضحاً: نحن في طريقنا إلى اعتماد المبادرة المصرية في مجلس الأمن بالإلزام.

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وأضاف أن المبادرة المصرية تهدف لإنهاء حالة الفوضى من خلال نزع السلاح من أيدى المليشيات وحل جميع المليشيات، كما تهدف لوضع خارطة طريق لحل سياسي حاسم فى ليبيا تهدف لاسستقرار الأوضاع الليبية.

وتابع أن ليبيا أكبر من الديكتاتور العثماني رجب طيب أروغان لكونها تمثل عمق استراتيجي، لمنطقة الشرق الأوسط ، واصفاً "أردوغان" بالوقح والغبي بعدما أعلن أن الحقول النفطية الليبية يجب السيطرة عليها بالقوة العسكرية.