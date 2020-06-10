وزير الصحة اليمني: 30 مليون يواجهون خطر 6 أوبئة بينها كورونا

اليمن/عزيز الأحمدي/الخليج 365



قالت الحكومة اليمنية، الأربعاء، إن حوالي 30 مليون يمني يواجهون خطر الإصابة بـ 6 أوبئة في مقدمتها فيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة لوزير الصحة اليمني ناصر باعوم خلال اجتماع افتراضي لوزراء الصحة العرب.

وذكر باعوم، أن 30 مليون يمني (عدد سكان الدولة) يواجهون خطر الإصابة بفيروس كورونا، وأوبئة الملاريا، وحمى الضنك، والشيكونجوليا، والكوليرا، والتيفوئيد".

وتسببت سيول ناجمة عن منخفض جوي في أبريل الماضي، بتفشي أوبئة أودت بحياة المئات، وإصابة آلاف اليمنيين دون وجود إحصائية رسمية بالعدد الحقيقي للضحايا.

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وطالب باعوم، "بتدخل دولي عاجل لدعم القطاع الصحي ومساندة جهود الحكومة في مقاومة الأوبئة".

وجدد الوزير اليمني اتهام الحوثيين، "بإخفاء الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا في مناطق سيطرتهم".

وحتى مساء الأربعاء، سجل اليمن 560 إصابة بكورونا، بينها 129 وفاة، و23 متعافيا.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي أعلنت حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لها بالتكم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

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