1700 شاحنة مساعدات عبرت حدود تركيا إلى سوريا في مايو

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365



أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن ألفا و781 شاحنة محملة بالمساعدات عبرت الحدود التركية إلى داخل سوريا في أيار/ مايو الماضي.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان درجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.



وقال المتحدث: "في مايو وحده عبرت 781 شاحنة إلى سوريا"، لافتا إلى أنه "أكبر عدد من الشاحنات يمر عبر الحدود منذ أن سمح مجلس الأمن الدولي بإجراء العمليات لأول مرة في عام 2014".



وأضاف المتحدث: "في الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو الجاري أضفنا 567 شاحنة أخرى تعبر الحدود".



وعبرت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 في المتوسط، بحسب المتحدث، ألف و350 شاحنة شهريا من نقطتي العبور الحدوديتين المسموحتين لمجلس الأمن الدولي من قبل تركيا.



Advertisements

وتابع: "على الرغم من تلك العملية الهائلة، إلا أن الاحتياجات لا تزال عالية بشكل لا يصدق في جميع أنحاء شمال غربي سوريا".



وقال المتحدث في هذا الصدد، إن "هناك 2.8 مليون شخص من المحتاجين، بما في ذلك أكثر من مليون شخص يعيشون في مخيمات أو ملاجئ غير رسمية".



وأكد المتحدث، أنه "من دون التصاريح اللازمة عبر الحدود من قبل مجلس الأمن، ستزداد معاناة المدنيين إلى مستويات غير مسبوقة بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع".



وينتهي العمل بآلية مجلس الأمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا منتصف تشرين أول/ أكتوبر المقبل.



وترفض روسيا والصين (وهما من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وتمتلكان حق النقض) التجديد لتلك الآلية بزعم أن المساعدات الإنسانية ينبغي أن تخضع لإشراف مباشر من قبل النظام السوري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.