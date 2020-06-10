"يونيسف": 4.6 ملايين دولار من اليابان لمواجهة كورونا باليمن

اليمن/ الخليج 365



أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الأربعاء، تقديم حكومة اليابان تمويلا قدره 4.6 ملايين دولار، لمواجهة فيروس كورونا في اليمن.



وقالت المنظمة الأممية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن حكومة اليابان "قدمت تمويلًا قدره 4.6 ملايين دولار استجابة لجهود يونيسف في اليمن، في ضل انتشار كورونا فيها".



وأضاف البيان أن هذا التمويل سيساهم في "تزويد أكثر من 320 ألف شخص بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحي ولوازم النظافة لمنع انتشار الأمراض".



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وتابع، سيساهم هذا التمويل في تدريب أكثر من 7 آلاف عامل صحي على التعامل مع العدوى وسبل الوقاية والسيطرة عليه.



وحتى مساء الثلاثاء، بلغ إجمالي اصابات كورونا في اليمن 560، بينها 129 وفاة، و23 حالة شفاء.

والإثنين، أعلنت الأمم المتحدة أن معدل وفيات كورونا في اليمن ارتفع بشكل مثير للقلق، حيث بلغ قرابة 25 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة، كما أعلنت اعتزامها تقديم خدمات صحية وغذائية لأكثر من 8 آلاف أسرة.

وتعد منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أكثر المنظمات الأممية العاملة في مجالات الصحة والمياه والغذاء في اليمن، ويأتي دعمها الجديد في ظل أزمة مالية تواجهها المنظمات الأممية على الأراضى اليمنية جراء نقص التمويل.

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