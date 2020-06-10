ليبيا.. العثور على حاوية مليئة بالجثث في "قصر بن غشير"

مصراته/ الخليج 365

عثرت وحدات الجيش الليبي، الأربعاء، على حاوية مليئة بالجثث المتفحمة في منطقة قصر بن غشير، بعد تحريرها من مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر.

ونشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حاوية مليئة بالجثث المتفحمة.



وقال المركز إن الفيديو يظهر ويؤكد "استمرار وحشية جرائم ميليشيات حفتر الإرهابية"، دون الإشارة إلى أعداد الضحايا أو تفاصيل أخرى.

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يشار إلى أن الجيش الليبي بسط سيطرته على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس في 3 حزيران/ يونيو الجاري، وعلى منطقة قصر بن غشير، الواقعة جنوبي طرابلس في الرابع من الشهر ذاته.

والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت الساحلية والجفرة.



وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.