مصر تعلن وفاة قنصلها العام في إسطنبول

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، وفاة قنصل مصر العام في إسطنبول، السفيرة نرمين عفيفي.

وقالت الوزارة، في بيان: إنها "تنعي ببالغ الحزن والأسى السفيرة نرمين عفيفي، التي وافتها المنية أمس (الثلاثاء)".

وأشارت إلى أن "الفقيدة عملت بديوان عام وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج"، دون تفاصيل أكثر.

من جانبه، أوضح المجلس القومي للمرأة (حكومي) بمصر، في بيان، نعيه للفقيدة، لافتا إلى أنها كانت قنصل مصر العام في إسطنبول.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.