مصر تعلن وفاة قنصلها العام في إسطنبول

إسطنبول/ الخليج 365
أعلنت الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، وفاة قنصل مصر العام في إسطنبول، السفيرة نرمين عفيفي.
وقالت الوزارة، في بيان: إنها "تنعي ببالغ الحزن والأسى السفيرة نرمين عفيفي، التي وافتها المنية أمس (الثلاثاء)".
وأشارت إلى أن "الفقيدة عملت بديوان عام وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج"، دون تفاصيل أكثر.
من جانبه، أوضح المجلس القومي للمرأة (حكومي) بمصر، في بيان، نعيه للفقيدة، لافتا إلى أنها كانت قنصل مصر العام في إسطنبول.
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