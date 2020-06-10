كورونا.. وفاتان في اليمن وواحدة بالإمارات ومثلها في المغرب

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت اليمن، الأربعاء، تسجيل وفاتين، فيما سجلت الإمارات وفاة ومثلها في المغرب وفق بيانات رسمية.

وأعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن (حكومية)، تسجيل وفاتين و34 إصابة.



وأوضحت اللجنة في بيان عبر حسابها على "تويتر"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 560، بينها 129 وفاة، و23 حالة شفاء.



وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة، في بيان، وفاة و603 إصابات إضافة إلى تعافي 1.277 مصابا.



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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، رفعت الأرقام الجديدة حصيلة الإصابات إلى 40 ألفا و507، بينها 284 وفاة، و24 ألفا و17 حالة شفاء.



بدورها أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل وفاة و71 إصابة بالفيروس، و72 حالة شفاء.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 8 آلاف و508، منها 211 وفاة، و7 آلاف و565 متعافيا.



وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و392 ألفا، توفي منهم أكثر من 416 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و702 آلاف، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.