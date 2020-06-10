فلسطين ترفض تسلم مساعدات إماراتية وصلت عبر مطار إسرائيلي

زين خليل/الخليج 365

قالت قناة إسرائيلية، مساء الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية رفضت للمرة الثانية تسلم مساعدات طبية أرسلتها دولة الإمارات عبر مطار إسرائيلي.

جاء ذلك في خبر أوردته قناة "كان" الرسمية، غداة وصول طائرة إماراتية هي الثانية في مطار ديفيد بن غوريون بتل أبيب (وسط) تحمل مساعدات للفلسطينين.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية حول ما أوردته القناة.

وكانت القناة ذاتها ذكرت مساء الثلاثاء إن الطائرة التي حطت في المطار الإسرائيلي تحمل لأول مرة الشعار الرسمي لدولة الإمارات.

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وقبل نحو 3 أسابيع، حطّت طائرة إماراتية في مطار بن غوريون، وعلى متنها مساعدات طبية، قالت السلطات في الإمارات إنها موجهة إلى الفلسطينيين.

لكن السلطة الفلسطينية، رفضت استقبال هذه المساعدات الطبية، لغياب التنسيق معها.

وبقيت المساعدات في عهدة الأمم المتحدة، علما بأن الطائرة الأولى لم تكن تحمل أي شعار.

ولا تُقيم الإمارات علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، رغم التقارير العديدة عن وجود اتصالات غير معلنة بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.